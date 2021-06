Launchtrailer van Trove voor de Nintendo Switch

De kubusvormige online MMO Trove is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch. Trove is voortdurend in ontwikkeling, in de afgelopen 6 jaar zijn er een ton aan nieuwe updates gekomen. Spelers kunnen avonturen boordevol voxels beleven in uitgestrekte en kleurrijke Minecraft achtige werelden of de donkerste kerkers trotseren om zichzelf uit te rusten met gave armor en krachtige vaardigheden om alles om je heen te vernietigen.

Trove werd in 2015 uitgebracht als een sandbox-game, ontwikkeld en uitgegeven door Trion Worlds en is sindsdien uitgebracht op zowel de PlayStation 4 als de Xbox One in 2017. De game is dus beschikbaar op vrijwel elke console van de laatste generatie. Met zijn unieke art stijl, ontwerp, graphics en gameplay was Trove meteen een hit.

Het heeft sindsdien meer dan 28 miljoen spelers op pc, PlayStation en Xbox. Met constante nieuwe updates en inhoud is het geen verrassing dat Gamigo heeft aangekondigd dat zijn online, kubieke MMO nu eindelijk naar de Nintendo Switch komt.

Vanaf vandaag is Trove te downloaden en kun je van alles beleven in de Online Sandbox MMO van Trion Worlds. Ga jij het proberen? Laat het in de reacties hieronder.