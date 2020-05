Bekijk hier Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 op de Xbox Series X

Tijdens de Inside Xbox van vandaag werd er een nieuwe trailer van Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 op de Xbox Series X getoond.

Alhoewel we nog steeds geen releasedatum verschuldigd zijn, bevestigt Paradox wel dat de game naar de Xbox Series X komt. De trailer geeft je ook een goede indicatie van wat je te wachten staat in Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.

De RPG komt dit jaar naar de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. Ook deze game maakt gebruik van Smart Delivery op de Xbox-consoles.