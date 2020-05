The Sims 4 trailer toon ecologische levensstijl

De nieuwe DLC voor de Sims 4 staat in het teken van een ecologische manier van leven. Denk aan moestuinen en het opwekken van zonne-energie. Bekijk hier snel de nieuwe gameplay trailer.

Op 5 juni mogen we met de nieuwe uitbreiding aan de slag, Eco Lifestyle. Deze keer is het aan ons om Evergreen Harbor weer te voorzien van ‘green’. Het is een vieze boel geworden. Aan jou de taak om de community over te halen om zelf groente te gaan verbouwen en om gerecyclede materialen te gebruiken voor het bouwen van buurtcentra en huizen.

In de gameplay trailer gaan we dieper in op wat er allemaal mogelijk is en op welke manieren jij je naaste Sims kunt overtuigen van een andere levensstijl. Eco Lifestyle is inmiddels het negende uitbreidingspakket wat voor de Sims 4 verschijnt.