The Last of Us Part 2 dev diary behandelt de wereld uit de game

De wereld van The Last of Us Part 2 is niet altijd een plaatje om te zien en in een nieuwe dev diary bespreken enkele ontwikkelaars wat er zoal verandert is.

In de bovenstaande video bespreekt onder andere Neil Druckmann het dorpje Jackson, maar ook het grote Seattle. Het dorpje is een van de vestigingen waar weer langzaamaan normaal geleefd kan worden. Echter daarbuiten raast de oorlog tussen de verschillende facties met tussenkomst van de geïnfecteerden.

Laatstgenoemde worden ook in de dev diary behandeld, waaronder nieuwe varianten op degene die we uit het eerste deel kennen. The Last of Us Part 2 verschijnt op 19 juni, exclusief voor de PlayStation 4.