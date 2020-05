The Last of Part 2 trailer vertelt meer over de gameplay

Over een klein maandje ligt The Last of Us Part 2 in de winkels en een dev diary vertellen de ontwikkelaars van Naughty Dog meer over de gameplay.

Je hoeft overigens niet bang te zijn voor eventuele spoilers, want het enige wat je van de game te zien krijgt, is gameplay. Zo komt het craften voorbij, maar ook het verkennen van de wereld en enkele nieuwe gameplay features zoals springen en onder bepaalde voorwerpen kunnen kruipen.

The Last of Us Part 2 stond oorspronkelijk gepland voor 29 mei, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus. We hoeven niet bang meer te wezen dat dit een derde keer gebeurd, want de game is inmiddels goud gegaan. Kijken jullie al uit om met deze game aan de slag te gaan?