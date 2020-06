PlayStation 5 volledig getoond in trailer

Eindelijk zijn de eerste officiële beelden getoond van de Playstation 5. De console lijkt ontworpen te zijn om rechtop te kunnen staan.

Opvallend is dat de PS5 twee versies zal krijgen, één met en één zonder mogelijkheid om discs erin te doen. Degene zonder de discspace wordt de digital edition genoemd. Er werden daarnaast ook een aantal extraatjes getoond. Denk bijvoorbeeld aan een charging station voor je Dualsense. Verder bevat de console een officiële headset, camera en media remote. Sony benadrukte daarnaast nog eens dat het apparaat aan het eind van het jaar uitkomt.

Er blijven echter nog een aantal vragen over. Zo is het niet duidelijk wat de prijs is en of de extraatjes apart verkrijgbaar zullen zijn. Ongetwijfeld gaan we dit later horen. Geniet nu in ieder geval maar even van de onthullingstrailer.