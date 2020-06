Marvel’s Avengers ook naar nextgen consoles

Square Enix brengt ons goed nieuws. De Marvel’s Avengers-game die op de planning staat voor september zal ook beschikbaar zijn voor de volgende generatie consoles.

Om de aankondiging nog een beetje leuker te maken, meld Square Enix dat je gratis kunt upgraden vanaf de Playstation 4 of Xbox One versie. Schroom dus niet om de game op release al te halen voor je ‘oude’ speelmachine. Heeft je makker geen nextgen console in huis? Niet getreurd, crossplay tussen de nieuwe en oude generatie is gewoon mogelijk. Crossplay tussen de Playstation en Xbox is vooralsnog niet mogelijk.

De Playstation 5 versie zal verhoogde resolutie hebben, Ray Tracing en verbeterde textures. Ook zal het door de SSD van de Playstation 5 een nagenoeg laadtijdloze ervaring zijn. Meer informatie over de Xbox Series X versie krijgen we later nog. Check hierboven (nog) eens de gameplayvideo van Marvel’s Avengers. Het ziet er nu al indrukwekkend uit, laat staan op de nieuwe consoles! De game zal rond de feestdagen, met de lancering van de nieuwe generatie consoles beschikbaar zijn. Zodra er meer informatie is over de andere versies vind je het bij ons!