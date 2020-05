Launchtrailer Apex Legends Season 5 Fortune’s Favor vrijgegeven

EA en Respawn Entertainment heeft de launchtrailer van Season 5 Fortune’s Favor voor Apex Legends vrijgegeven.

De trailer toont wat meer van de lore van de game en voornamelijk met welk doel Loba meeedoet aan de strijd. Ze is namelijk uit op wraak op Revenant.

Season 5 voor Apex Legends is vanaf 12 mei te spelen en die brengt onder andere de nieuwe modus Quest naar de game. Daarin gaan spelers niet alleen op jacht naar schatten, maar ook naar antwoorden. Spelers die de modus voltooien zullen ‘rijkelijk’ beloond worden. Ook krijgt de Ranked modus weer een tussentijdse map rotatie. In eerste instantie beginnen spelers in King’s Canyon en vanaf juni zullen ze de strijd vervolgen in World’s Edge.