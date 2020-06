Kingdom Hearts: Melody of Memory aangekondigd

Het is helaas geen Guitar Hero met Kingdom Hearts-muziek, maar wel een rythmische game in diens universum.

Er is nog niet heel veel bekend over de game, op een korte trailer na die online is verschenen. In Kingdom Hearts: Melody of Memory ren je met een drietal personages over een soort muziekstrip. Het is de bedoeling om op de maat van de achtergrond muziek met het juiste personage het juiste doelwit te raken. We zien naast Sora, Donald en Goofy ook verschillende Disney-figuren op de renbaan voorbij komen. Er zullen zo’n 140 liedjes beschikbaar zijn uit de Kingdom Hearts-reeks, van Disney en van Final Fantasy.

Mijn Japans is helaas niet zo goed, dus wat er precies in de trailer wordt uitgelegd weten wij in ieder geval niet. Laat Square Enix meer over de game los, laten wij het je uiteraard weten! Ben je nog niet helemaal bekend met de reeks? Lees dan eens de artikelen van Boyd door, hij is als beginner aan de reeks begonnen en legt haarfijn uit hoe en wat.