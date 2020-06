Guerilla vertelt meer over Horizon: Forbidden West

Krapaan een week geleden hebben we het vervolg op Guerilla’s succesgame Horizon: Zero Dawn voorbij zien komen. De studio neemt ons nu mee in een video, waarin we meer informatie krijgen.

Gamedirect Mathijs de Jonge vertelt ons iets meer over het vervolg, waar we naast de naam nog weinig verder over wisten. Allereerst vertelt de Jonge ons dat het nieuwe gebied uitstrekt van de Amerikaanse staat Utah tot aan de oceaan in het westen. Ook zullen er nagenoeg geen laadtijden zijn, ondanks de enorme wereld.

Naast de grotere wereld die spelers voorgeschoteld krijgen gaan we ook het diepe in. Aloy kan straks onderwater rondneuzen om te zien wat voor een gevaar en geheimen daar te vinden zijn. Tevens vind je nieuwe stammen, de een kwaadaardiger dan de ander. Maar ook de wereld zelf vormt een bedreiging; een mysterieuze, rode storm vergiftigd al het leven. Plant en dier zijn niet meer veilig.

Guerilla richt op een release in 2021, maar er wordt natuurlijk niets beloofd. Wil je de aankondigingstrailer nog eens bekijken, dan kun je hier terecht.