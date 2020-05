Beelden geannuleerde Prince of Persia Redemption al jaren op YouTube

Ubisoft had een jaar of 10 geleden een reboot voor Prince of Persia in ontwikkeling, maar die belandde echter op de plank. Toch werden er nog beelden ervan op YouTube gezet, maar is dit nu pas aan het daglicht gekomen.

De Prince of Persia reboot zou de subtitel Redemption krijgen, maar daar werd uiteindelijk de stekker uit de productie getrokken. In 2012 stond de bovenstaande trailer al op YouTube, maar niemand die er ooit melding van maakte. De echtheid ervan lijkt door Ubisoft medewerker Marc-Andre Belleau te worden bevestigd, aangezien hij in 2018 een reactie achterliet.

Opvallend dat de trailer in al die jaren nooit is opgevallen, maar wel leuk om te zien natuurlijk. De game zou waarschijnlijk naar de PlayStation 3 en Xbox 360 komen, maar ziet er voor die tijd wel erg gelikt uit.