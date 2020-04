Eerste trailer NieR Reincarnation vrijgegeven

Square Enix heeft de eerste trailer van NieR Reincarnation vrijgegeven, maar houdt het nog wel een beetje mysterieus.

De trailer toont wel wat gameplay, maar nog geen actievolle gebeurtenissen. Wel valt de muziek erg op en is dat alleen al de moeite waard om de nog geen twee minuten durende trailer af te kijken.

NieR Reincarnation werd in maart aangekondigd tijdens de viering van het 10 jarige bestaan van de reeks. De game is in ontwikkeling bij Applibot en komt naar iOS en Android apparaten.

Naast de mobile game kondigde Square Enix ook een remaster van het eerste deel aan voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Genaamd Nier Replicant ver. 1.22474487139 brengt de remaster nieuwe voice-overs, opnieuw opgenomen muziek, personages en mogelijk zelfs nieuwe eindes.