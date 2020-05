Eerste gameplay-trailer Season 5 Apex Legends

Aanstaande dinsdag kunnen Apex Legends spelers aan de slag met Season 5. Deze brengt onder andere de meesterdief Loba naar de Battle Royale game.

Respawn Entertainment heeft vandaag een gloednieuwe gameplay-trailer uitgebracht voor Apex Legends Season 5: Fortune’s Favor, met daarin een voorproefje van Loba’s vaardigheden, de allereerste Season Quest genaamd Quest for The Broken Ghost en nog veel meer. Vanaf 12 mei kunnen spelers het samen opnemen tegen vijanden of op schatten jagen als het vijfde seizoen begint van dit bekroonde schietspel voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows PC.

In deze nieuwe gameplay-trailer voor Season 5 – Fortune’s Favor kun je een eerste voorproefje krijgen van de Season Quest en kun je Loba in actie zien.

Met de release van Season 5 – Fortune’s Favor begint de zoektocht naar The Broken Ghost, waarin het uitgebreide achtergrondverhaal, de spannende gameplay en de beloningen in het spel meer samensmelten dan ooit tevoren. In de Quests PvE-modus jagen spelers op treasure packs die op de map verborgen zijn om de mysteries van Apex Legends op te lossen.

Loba’s entree in de Apex Arena legt de begraven geheimen van Kings Canyon bloot, waardoor spelers dit seizoen de kans krijgen om op nieuwe delen van de map te spelen. Er is voor spelers ook een gloednieuwe Battle Pass, waarmee ze talloze rijkdommen en beloningen kunnen ontgrendelen. Daarnaast kunnen spelers opnieuw uitkijken naar de seizoenssplitsing, waarbij de aftrap voor Ranked Leagues Series 4 wordt gegeven in Kings Canyon, om in juni weer terug te keren naar World’s Edge.