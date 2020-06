EA teased next-gen projecten

EA heeft tijdens het Play Live event de eerste next-gen projecten geteased. Zo zien we Need for Speed en de nieuwe Battlefield.

In een persbericht schrijft de uitgever:

De toonaangevende studio’s van EA werken aan een aantal games die mogelijk gemaakt worden door de technologie van de PlayStation 5 en Xbox Series X en creëren zo nieuwe ervaringen en nieuwe verhalen. Met de games van Criterium, bekend om de ‘feel’ van hun games, worden spelers binnen enkele seconden meegesleept een race in. BioWare™ creëert werelden waarin spelers de held van hun eigen verhaal worden. DICE, dat als geen ander uitblinkt in beeld- en geluidskwaliteit, creëert epische gevechten op een ongekende schaal en getrouwheid. Motive Montreal werkt aan een zeer ambitieuze en innovatieve nieuwe game die de kracht en creativiteit in de handen van de speler legt, een ervaring die niet mogelijk is zonder de technologie van de volgende generatie.

Check de trailer voor de eerste next-gen beelden!