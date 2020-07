Dreams krijgt gratis VR-ondersteuning

Media Molecule’s Dreams zal over drie weken een gratis VR-update krijgen. Dit nieuws werd naar buiten gebracht door uitgever Sony.

Details werden vermeld in een post op het Playstation Blog en via onderstaande video. Op 22 juli zal er een gratis update komen waarmee spelers van Dreams met de PSVR kunnen werken. Dan is het mogelijk om met deze VR-headset games te maken binnen de creatietool. De update brengt ook een aantal nieuwe kits en tutorials mee, speciaal voor VR-content.

Overigens laat deze update non-VR-spelers niet in de kou staan. Het ontwikkelen en spelen van VR-levels is nog steeds mogelijk zonder headset.