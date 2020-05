Deep Silver kondigt first person space shooter Chorus aan

Deep Silver heeft ook wat ruimte gekregen tijdens de Inside Xbox. Daarin kondigde ze de first person space shooter Chorus aan, dat door Fishlabs Productions wordt ontwikkeld.

In de game ligt de focus voornamelijk op het verhaal en volgens de uitgever wordt het een ‘meeslepende single-player ervaring dat een duister en volwassen verhaal van verlossing vertelt’. Spelers duiken in de schoenen van Nara, die een piloot is van de Forsaken, maar echter een behoorlijk duister verleden heeft.

Chorus is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X. De game maakt gebruik van de Smart Delivery feature op de Xbox consoles. Dat betekent dat je als je de Xbox One-versie koopt, je deze gratis kunt upgraden voor de Xbox Series X.