Cyberpunk 2077 trailer toont meer van de proloog

CD Projekt Red heeft vanavond tijdens de Night City Wire nieuwe beelden van Cyberpunk 2077 vrijgegeven.

In de trailer zien we wat korte beelden uit de proloog van de game, die diverse media eerder deze week al mochten spelen.

Cyberpunk 2077 komt op 19 november uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game zal ook meteen speelbaar zijn voor de volgende genaratie consoles. Echter zal pas in 2021 een update verschijnen die gebruik zal maken van de extra krachten van de PlayStation 5 en Xbox One.