Aanstaande woensdag krijgen we de eerste gameplaybeelden van Crysis Remastered te zien.

In april werd de game, na weken van teasen, onthuld. Echter liet de trailer destijds weinig zien, dus is het wel fijn dat we nu wel krijgen te zien hoe de game wordt. 1 juli om 18:00 zal de gameplay-trailer worden vrijgegeven. Uiteraard kun je dat op onze site bekijken!