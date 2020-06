Crysis-remastered beelden gelekt

Crysis Remastered was vooralsnog in duister gehuld, maar er zijn wat details bekend geworden. Zo zijn er wat beelden verschenen en zou er een releasedatum bekend zijn.

Volgens de Microsoft Store-website zou de game op 23 juli uit moet komen, wat dus al lekker snel is! Een officiële aankondiging zou schijnbaar morgen, op 1 juli komen. Mogelijk krijgen we dan nog meer specificiaties. We zien dat de pagina het label 4k Ultra HD heeft, wat natuurlijk vrij vanzelfsprekend betekend dat we op hoge resolutie van de prachtige game mogen genieten. Mocht er morgen meer informatie beschikbaar komen, dan vind je het hier!