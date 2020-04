Call of Duty Modern Warfare season 3 trailer toont nieuwe maps en meer

Morgen zal Season 3 van Call of Duty Modern Warfare van start gaan en om je alvast in de stemming te brengen is er een trailer vrijgegeven.

De trailer toont wat zoal te wachten valt voor Season 3. Zo zien we een teaser voor quads in Warzone, maar ook de nieuwe maps voor de multiplayer. Daarnaast zal er ook een nieuwe operator ten tonele komen, namelijk Alex uit de singleplayer.

De nieuwe maps voor de multiplayer zijn Talsik Backlot, Hovec Sawmill en Aniyah Incursion. Uiteraard zal er ook een nieuwe Battle Pass live gaan.