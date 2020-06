Biomutant laat weer van zich zien

Biomutant leek al een tijdje van de radar af te zijn, maar gelukkig heeft de ontwikkelaar weer een teken van leven gegeven.

De laatste keer dat we wat van de game zagen was tijdens de Gamescom van 2018 (bijna twee jaar geleden). Echter laten uitvoerend producent Daemon Hatfield en creative director Ljungvist weten dat ze gewoon druk bezig zijn met de ontwikkeling. Het team is niet zo heel groot, dus vandaar dat het allemaal wat langer duurt dan je zou verwachten.

In de ruim 11 minuten durende video vertellen ze allebei wat meer over wat ons te wachten staat. Echter zijn we ze nog steeds een releasedatum verschuldigd. De game is in ieder geval in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Zodra we horen wanneer de game uitkomt, laten we je het weten!