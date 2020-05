Bekijk hier de launchtrailer van Streets of Rage 4

Ben je een fan van old skool Beat ‘em Ups? Bekijk dan hier de trailer van Streets of Rage 4!

De originele trilogie stamt uit de jaren ’90 en werden toentertijd uitgebracht op de Sega Megadrive, die in Amerika de Sega Genesis werd genoemd. Het is een klassieke beat ‘em up serie, waarin je van scherm naar scherm loopt om hordes aan vijanden in elkaar te slaan met je blote vuisten (en soms ook wat handige wapens!). De spellen kan je in je eentje spelen, maar zijn uiteraard het leukst om met vrienden te spelen.

Het heeft meer dan 30 jaar geduurd, maar Streets of Rage 4 is gisteren uitgebracht op de Nintendo Switch, Playstation 4, PC en Xbox One.