Begin vorige maand werd het bekend via een lek dat Loba geïntroduceerd zou worden in het vijfde seizoen van Apex Legends. Vandaag is het nieuwe personage officieel onthuld, bekijk de trailer hier!

In de cinematische trailer zie je het verhaal van Loba en wat je van het personage kan verwachten. Wat vinden jullie ervan? Laat het ons weten!