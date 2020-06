Alatreon volgende week beschikbaar in Monster Hunter: World

Het draait natuurlijk om het verslaan van grote, gevaarlijke monsters in Monster Hunter, maar op een gegeven moment heb je het wel gezien. Daarom is het leuk dat we zo nu en dan een update krijgen met wat toevoegingen, zoals Alatreon.

In de nieuwe update, simpelweg Title Update 4 genaamd, krijgen we een nieuw monster voor onze kiezen: Alatreon. Deze enorme draak met elementaire krachten voorziet het speelveld van vlammen, donder en ijs. Een behoorlijke uitdaging dus om ‘m te verslaan en alles te ontwijken. De update is vanaf 9 juli beschikbaar.

Ook is aangekondigd dat de Event Quests weer terugkeren, deze zijn weer beschikbaar vanaf 8 juli. De website wordt op vrijdag aangepast, je kunt daar dan meer informatie terugvinden. Tevens is er op vrijdag een livestream van Capcom waarin ze ingaan op de nieuwe content. Je kunt de stream op Twitch en Youtube volgen. Tot die tijd kun je de korte teaser hierboven eens goed analyseren.