‘Trailer Super Mario 3D All Stars stond gepland in april’

Afgelopen week kondigde Nintendo de Super Mario 3D All Stars Collection aan. Een inmiddels verwijderde internetpagina wijst echter op een aankondiging op 14 april eerder dit jaar. COVID-19 lijkt de reden dat we pas twee weken voor release een aankondiging kregen.

De internetpagina, ogenschijnlijk een screenshot van Nintendo’s website, werd gedeeld op Twitter door Wario64. De pagina kondigt een Ninji Speedrun Event van Super Mario Maker 2 aan in april, maar we weten inmiddels dat het event later dit jaar plaatsvindt. De tijdsaanduiding op de pagina geeft 14-21 april aan, wat inhoudt dat we de 35th Anniversary Direct waarschijnlijk ook rond die tijd hadden gezien.

Super Mario Bros. 35th Anniversary website has an online challenge for Super Mario Maker 2 dated for April 2020, indicating that the Mario announcements may have been delayed by 5 months https://t.co/lnqNfObWBC pic.twitter.com/ooXoLhi6cX — Wario64 (@Wario64) September 6, 2020

Nintendo plaatst al enige tijd een boodschap voor al hun Direct-presentaties, die duidelijk maakt dat releasedata en andere informatie nog kan veranderen door COVID-19. Daarnaast verschenen de afgelopen maanden geruchten dat het bedrijf hard geraakt is door het virus. Ondanks het ontbreken van een duidelijke reden voor de vertraging van de speciale Mario Direct, is het aannemelijk dat COVID-19 verantwoordelijk is voor het uitstellen van de Direct-presentatie.

De Super Mario 35th Anniversary Direct werd op 3 september uitgezonden en had een hoop content in petto om de 35ste verjaardag van de loodgieter te vieren. Er werd een Switch-versie van Super Mario 3D World aangekondigd met extra content in de vorm van Bowsers Fury, Mario Kart komt naar woonkamer met Mario Kart Live Home Circuit en Super Mario Bros. 35 brengt Battle Royale in retrostijl naar de Nintendo Switch. Als klap op de vuurpijl werd de 3D All Stars Collection aangekondigd, die vanaf 18 september in de winkel ligt.