Totale oorlog keert terug in Battlefield 2042

EA en DICE hebben vandaag Battlefield 2042 aangekondigd, een baanbrekende first-person shooter die een kentering teweegbrengt in de moderne multiplayer-sandbox.

De game wordt aangedreven door geavanceerde technologie die de mogelijkheden van next-gen hardware verlegt en spelers laat opgaan in een totale oorlogservaring in de nabije toekomst met de voor deze franchise kenmerkende en spelbepalende verwoesting. Via matches met maximaal 128 spelers op de nieuwste consoles (PS5 en Xbox Series X/S) en PC’s voegt de ongekende schaal een nieuwe dimensie toe aan multiplayer-gevechten. Battlefield 2042 verbetert ook de actie met real-time evenementen die opnieuw vorm geven aan het strijdveld en tactische gevechten. Gloednieuwe wapens, voertuigen en gadgets geven spelers de vrijheid om strategisch te werk te gaan en ongelooflijke, only-in-Battlefield-momenten te creëren.

In Battlefield 2042 balanceert de wereld op het randje van de afgrond. Tekorten aan voedsel, energie en schoon water hebben geleid tot tientallen mislukte staten en de grootste vluchtelingencrisis in de geschiedenis van de mensheid. Onder deze statelozen bevinden zich families, boeren, ingenieurs en zelfs soldaten. Te midden van deze crisis sleuren de Verenigde Staten en Rusland de wereld mee in een totale oorlog. Niet-gelieerde Specialists sluiten zich aan bij beide kampen en vechten niet voor een vlag, maar voor de toekomst van de statelozen in deze nieuwe wereld.

Spelers kruipen in de huid van Specialists, een gloednieuw type speelbare soldaat voor de franchise. Specialists zijn geïnspireerd door de traditionele vier Battlefield-klassen en worden uitgerust met hun eigen unieke Specialist Trait en Specialty, en hebben volledig configureerbare uitrustingen. Als Specialist krijgen spelers toegang tot een geavanceerd arsenaal aan wapens, uitrustingen en voertuigen die je tijdens de strijd kunt gebruiken. Deze krachtige nieuwe tools bieden creatieve spelers talloze opties, omdat ze de perfecte combinatie kunnen vinden die past bij hun speelstijl waarmee ze tegenstanders op het strijdveld te slim af kunnen zijn.

“Battlefield 2042 is een evolutie van de franchise, die omarmt wat onze spelers willen: de ultieme multiplayer-sandbox voor Battlefield met intense gevechten en talloze ongelooflijke, onverwachte momenten”, aldus Oskar Gabrielson, General Manager van DICE. “Iedereen bij DICE in Stockholm, DICE LA, Criterion en EA Gotenburg heeft dit spel met ongelooflijk veel plezier ontwikkeld. Nu is het tijd om spelers erin op te laten gaan. Ze zullen erachter komen dat we drie unieke, absoluut epische ervaringen hebben gecreëerd die ze ongetwijfeld fantastisch zullen vinden.”

Battlefield 2042, de grootste en meest ambitieuze titel in de franchise, bevat:

• Totale oorlogsvoering, All-Out Warfare – De volgende generatie van de populaire modes Conquest en Breakthrough, met de grootste maps ooit voor de franchise en voor het eerst in de geschiedenis tot 128 spelers*. Beleef de intensiteit van totale oorlog in grootschalige gevechten zoals nooit tevoren op maps boordevol dynamisch weer, gevaarlijke omgevingen en spectaculaire wereldgebeurtenissen met tornado’s die de map uiteenrijten en zandstormen die de zon verduisteren.

• Hazard Zone – Een gloednieuw en bloedstollend squad-based speltype voor de Battlefield-franchise en een moderne interpretatie van de multiplayer-ervaring die kenmerkend is voor DICE, maar heel anders is dan de Conquest- of Breakthrough-modes.

• Nog aan te kondigen – De derde spelervaring die wordt ontwikkeld door DICE LA is een nieuw spannend speltype voor de franchise. Deze ervaring is een liefdesverklaring aan Battlefield-fans, waarin trouwe spelers zich direct thuis zullen voelen. Stem op 22 juli af op EA Play Live voor alle informatie.

Battlefield 2042 kan nu worden gepre-orderd en is vanaf 22 oktober verkrijgbaar in de (digitale) winkel voor €59,99 op PC, €69,99 op Xbox One en PlayStation 4, en voor €79,99 op de Xbox Series X en S en PlayStation 5. EA Play-leden krijgen toegang tot een proefperiode van 10 uur vanaf 15 oktober 2021 en spelers die pre-orderen krijgen eerder toegang tot de Open Beta. Spelers kunnen kiezen uit drie verschillende edities, inclusief de Battlefield 2042 Gold Edition voor €89,99 op PC en voor €99,99 op consoles, of de Battlefield 2042 Ultimate Edition voor €109,99 op PC of voor €119,99 op consoles.