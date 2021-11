Total Warhammer III verschijnt op 17 februari

Creative Assembly heeft de releasedatum bekendgemaakt van deel drie in de Total War: Warhammer franchise. Op 17 februari wordt het Grand Strategy-spel uitgebracht op Steam, Epic Store en op de Game Pass.

In september dit jaar werd aangekondigd dat Total War: Warhammer 3 uitgesteld zou worden naar 2022. De releasedatum werd gisteren aangekondigd in de laatste trailer die geheel draait om de Ogre Kingdoms, de factie die als pre-order bonus wordt aangeboden.

Het is inmiddels het derde deel in de Total War: Warhammer reeks, die normaliter om historische tijdperken draait. Dit dit zal draaien om de verschillende Chaos Gods die de wereld van Warhammer Fantasy teisteren. Zo zullen de goden Nurgle, Slanesh, Khorne en Tzeentch speelbare facties zijn. Het zal aan de Kislev en Cathay facties zijn om deze kwade krachten te weerstaan, wat een erg lastige opdracht voor hen zal blijken.

Een leuk detail: het zal mogelijk zijn om alle facties te spelen die ook in deel één en twee speelbaar waren op één grote kaart. Deze modus zal als gratis DLC worden aangeboden. Een voorwaarde hiervan is dat zowel deel één als twee in de bibliotheek moet staan van dezelfde winkel (bijvoorbeeld Steam of Epic Store).