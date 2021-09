Total War: Warhammer 3 uitgesteld naar 2022

The Creative Assembly laat weten wat extra tijd nodig te hebben voor de ontwikkeling van Total War: Warhammer 3.

De game stond eigenlijk voor dit jaar gepland, maar zal nu begin volgend jaar moeten verschijnen. In een verklaring laat The Creative Essembly weten dat de extra tijd voor een nog “sterkere release” moet zorgen en een “nieuw tijdperk voor de Total War serie” in moet luiden.

Total War: WARHAMMER III will now release in early 2022.

We know this is disappointing, but the extra time means we can accomplish more than we could if we rushed to release this year.

We won’t be staying quiet however, join us tomorrow for the global reveal of Grand Cathay… pic.twitter.com/R4GdObAs9P

— Total War (@totalwar) September 13, 2021