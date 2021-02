Total War: Warhammer 3 aangekondigd voor later dit jaar

Creative Assembly heeft Total War: Warhammer 3 aangekondigd en laat weten dat we er dit jaar al mee aan de slag kunnen.

In de game zullen de keuzes die je maakt de ‘realiteitsschokkende conflict dat nog komt’ vormgeven. Spelers zullen van het Landen van het Oosten naar de door demonen geteisterde Realms of Chaos worden geleid.

Het ‘hoogtepunt’ van de Total War: Warhammer-trilogie bevat rassen uit World of Warhammer Fantasy Battles. Dit omvat het videogamedebuut van Kislev en Cathay naast de facties van Chaos – Khorne, Nurgle, Slaanesh en Tzeentch. Daarin voer je oorlog met een reeks helden, monsters, vliegende wezens en magische krachten.

In een verklaring meldt gamedirecteur Ian Roxburgh:

“Onze visie was vanaf het begin om een ​​serie te creëren die aanvoelde als een ongelooflijke reis door deze wereld waar we allemaal van hielden. De enorme steun van onze spelers om het succes van de eerste twee delen te verzekeren, heeft onze ambitie naar nieuwe hoogten gestuwd en we kunnen niet wachten tot iedereen het ervaart.

Jon Gillard, hoofd licenties, voegt daaraan toe:

Het vakmanschap, de toewijding en de authenticiteit van de Warhammer-wereld die Creative Assembly in de loop der jaren in de gevierde Total War Warhammer-franchise heeft gestoken, waren een genot voor ons bij Games Workshop en voor fans over de hele wereld.



Het creëren en ontwikkelen van de legers van Cathay en Kislev voor dit project was erg leuk voor onze ontwerpers en we kijken ernaar uit om ze het veld te zien betreden in deze enorme derde game in de serie.”

In een nieuwe grote campagne krijg je de taak om de kracht van een stervende god te redden of te exploiteren. Elke ras biedt een unieke reis door het Chaos-rijk, met als hoogtepunt een eindspel dat het lot van de wereld zal bepalen.

Total War: Warhammer 3 is nu te pre-orderen op Steam, de Epic Games Store of direct bij de ontwikkelaar te bestellen.