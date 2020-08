Total War Saga: Troy door 7,5 miljoen gebruikers geclaimd

Epic Games gaf Total War Saga: Troy de eerste 24 uur na lancering gratis weg en daar hebben een hoop gamers gebruik van gemaakt.

In totaal 7,5 miljoen gamers haalden de game gratis uit de Epic Games Store gisteren. In een reactie laat The Creative Assembly’s Rob Bartholomew weten dat ze deze getalen niet hadden verwacht.

Mocht je het gemist hebben dan zul je nu dus wel de volledige mep moeten neerleggen. De game is namelijk nu voor €49,99 te koop in de Epic Games Store. In de zomer van volgend jaar volgt de release op Steam. Houd overigens deze site ook goed in de gaten, want binnenkort verschijnt de review van Total War Saga Troy!