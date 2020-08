Tormented Souls komt in 2021

De ‘klassieke horror’-game Tormented Souls is voorzien van een nieuwe trailer, waarin ook wordt aangekondigd dat we volgend jaar aan de slag mogen met deze beangstigende game.

In Tormented Souls kruip je in de huid van Caroline Walker, wie op onderzoek gaat naar het verdwijnen van een tweeling. Ze reist hiervoor af naar het plaatsje Winterlake. Er gebeuren echter vreemde dingen in het landhuis, wat is omgebouwd tot ziekenhuis.

In 2021 komt de game uit voor de Xbox One, de Playstation, de Nintendo Switch en op Steam.