Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 komt naar PS5, Xbox Series-consoles en Switch

Nadat Tony Hawk op Twitter aan Crash Bandicoot had gevraagd of ‘zijn games’ naar andere platforms kwamen, kon Activision niks anders doen dan het bevestigen.

Dit was blijkbaar een teaser, aangezien Crash ook te zien was in de remasters van vorig jaar en dit werd aangescherpt door reacties van onder andere Nintendo Amerika. De remasters van de eerste twee Tony Hawk Pro Skater-games zullen op 26 maart naar de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles komen en later dit jaar ook naar de Switch.

Het upgraden van last-gen en current-gen consoles is alleen wel een heel warrig verhaal. Als je de Digital Deluxe Edition van de game hebt, zal je gratis kunnen upgraden naar de current-gen console van dezelfde familie. Mocht je de standaard digitale versie hebben, kost je dat een tientje. Echter krijg je dan wel skater Ripper, retro-gear voor de Create-A-Skater modus en oude skins van Tony Hawk, Steve Caballero en Rodney Mullen. Het lijkt er echter wel op dat als je de fysieke last-gen versie hebt, zullen de disc altijd in hun console moeten doen om de current-gen versie te kunnen spelen. Het is niet duidelijk of zij nu geld neer moeten leggen voor de upgrade, maar dit lijkt wel voor de hand liggend.

Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 zal op de PlayStation 5 en Xbox Series X speelbaar zijn in 4K en 60fps en 1080p en 120fps. Dit laatste zal ook mogelijk zijn op de Xbox Series X, maar die zal dus in 1440p (en upscaled naar 4K) 60fps draaien.

Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 verschenen in september voor de PlayStation 4 en Xbox One en waren een aangename ervaring (helemaal naar de poepgame die deel 5 heette). Binnen 10 dagen na lancering werden er 1 miljoen exemplaren van de game verkocht, waardoor het de snelst verkopende game uit de geschiedenis van de serie werd.