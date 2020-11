Tomb Raider Reloaded voor mobile aangekondigd

Tomb Raider is een iconische franchise die op dit moment al tientallen jaren bestaat. Fans namen de rol van de legendarische archeoloog Lara Croft aan, terwijl ze grootse avonturen beleefde die haar over de hele wereld brachten.

Er komt weer een nieuwe Tomb Raider spel uit. Helaas zullen degenen die hoopten op een grote nieuw avontuur een beetje teleurgesteld zijn. In plaats daarvan is dit een nieuwe gratis spel voor op je mobiel genaamd Tomb Raider Reloaded. Het is bekend dat de game wordt ontwikkeld door Emerald City Games, wat je enig inzicht zou kunnen geven in hoe de game kan worden afgehandeld.

Momenteel is dit alles wat we weten. Er is alleen nog maar een trailer uitgekomen die niet al te veel informatie weergeeft. Het enige wat we kunnen stellen, is dat de meest schattige Lara Croft die we ooit hebben gezien. Voor de rest kunnen we alleen nog maar afwachten totdat er meer informatie krijgen.