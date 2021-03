Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy gespot in de Microsoft Store

Het lijkt erop dat we binnenkort aan de slag kunnen met een trilogie van de meest recente Tomb Raider games. In de Microsoft Store is namelijk de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy gespot.

Op de site van de Microsoft Store staat dat de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy op 17 maart zal moeten verschijnen. De trilogie bevat Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider en Shadow of the Tomb Raider en al diens DLC. De beschrijving ervan luidt als volgt:

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy is de volledige editie van de bekroonde Tomb Raider Origin-games. Deze collectie bevat alle content van de definitieve edities van elke bekroonde prequeltitel—Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration en Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Volg Lara op haar reis over de wereld die haar vormde tot het personage dat we kennen, van Tomb Raider, waarin ze ergens langs de Japanse kust strandt op het versluierde eiland Yamatai, via het onsterfelijke geheim dat schuilgaat in de ruige Siberische toendra van Rise of the Tomb Raider, tot het berglandschap van Peru om een catastrofale kracht te ontdekken in Shadow of the Tomb Raider. Met alle definitieve content uit elke game belooft deze trilogie tientallen uren aan adembenemende ontdekkingen, puzzelplezier en overlevingsstrijd met Lara, terwijl ze haar lotsbestemming vervult door uit te groeien tot de Tomb Raider die we kennen.

Het lijkt er overigens op dat er geen next-gen upgrade aan komt of van extra content wordt voorzien. De games verschenen eerder al op de PlayStation 4, Xbox One en pc (de eerste uit de reboot trilogie verscheen overigens ook op de Xbox 360 en PlayStation 3).

Tomb Raider viert dit jaar overigens het 25 jarige bestaan en dat zou overigens ook de reden zijn dat de trilogie op de markt komt. Daarnaast is er ook nog een nieuw deel van de reeks in de maak, die het gat tussen de reboot en de oudere games gaat opvullen. Mocht dit allemaal nog niet genoeg zijn, is er ook nog een animatieserie van de reeks in ontwikkeling bij Netflix.