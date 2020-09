Tom Holland: ‘Uncharted-film is als een droom die uitkomt’

Tom Holland heeft tijdens een live-uitzending op Instagram laten weten dat de opnames van de Uncharted-film goed verlopen. De Spider-Man- acteur gaf ook aan dat het spelen van Nathan Drake een droom is die voor hem uitkomt.

Holland ging tijdens de live Instagram-video in gesprek met fans, die hem van alles konden vragen. Zo vroeg hij een jonge fan naar haar alledaagse bezigheden. Voordat Holland via videoverbinding het gesprek met zijn fans aanging, beantwoordde hij kort een vraag over de opnames van de Uncharted-film. Check de hele video hieronder (Uncharted komt vrijwel direct ter sprake):

De Uncharted-film werd nogal geplaagd door tegenslagen, maar in maart gingen de opnames eindelijk van start. Na een aantal regisseurswisselingen koos producent Sony Pictures voor Ruben Fleischer, die eerder Venom regisseerde. Holland speelt Nathan Drake in de film. Daarnaast zijn Mark Wahlberg en Antonio Banderas te zien in de film. Uncharted moet volgend jaar in de bioscoop draaien.