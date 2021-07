Tom Clancy’s XDefiant is aangekondigd!

Er is weer een nieuwe Tom Clancy’s game aangekondigd. Het is namelijk Tom Clancy’s XDefiant! Het is een gratis first person shooter.

Kort geleden kwam Ubisoft al naar buiten dat er vandaag een nieuwe Tom Clancy-game zou worden aangekondigd. We hoefden dus niet langs te wachten. De nieuwste titel is zojuist aangekondigd en gaat door het leven als Tom Clancy’s XDefiant. Tom Clancy’s XDefiant is een first person shooter die voor iedereen gratis te spelen is. De game is een zogenaamde arenashooter die intense gevechten combineert met unieke uitrustingen en speciale facties. In de game strijd je om dominantie met teams van scherpschutters, die hier Defiants worden genoemd. Dit is niet de eerste free-to-play titel in het Tom Clancy-universum. Tom Clancy’s The Division: Heartland komt namelijk ook binnenkort en die zal ook free-to-play zijn.

De game is volgens de ontwikkelaars nog in ‘early development’, dus er is nog geen releasedatum voor de titel bekend. Wel begint er op 5 augustus een besloten test voor pc-spelers in de VS en Canada. Daarna gaan er meer tests volgen.

Mocht je kans willen maken om de alpha te spelen, meld je nu aan op: Tom Clancy’s XDefiant beta