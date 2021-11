Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction lanceert op 20 januari met gratis Buddy Pass

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction lanceert wereldwijd op 20 januari 2022 met een cross-play Buddy Pass-systeem, waardoor spelers gratis met hun vrienden spelen.

Ook is de game vanaf vandaag te pre-orderen voor de nieuwe, lagere prijs van vanaf €49,99 voor consoles en €39,99 voor Windows PC, onder andere via de Ubisoft Store. De game ondersteunt volledige cross-play, cross-save en cross-progressie op Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, en Windows PC.

Elke speler die een eigen editie van Rainbow Six Extraction in bezit heeft, krijgt twee Buddy Pass-tokens. Met deze tokens nodigen spelers hun vrienden uit om tot 14 dagen gratis te spelen. Gedurende deze 14 dagen wordt van alle spelers de voortgang opgeslagen, zodat ze verder gaan waar ze gebleven waren wanneer ze de volledige game bezitten. Alle pre-orders ontgrendelen daarnaast ook de Orbital Decay Cosmetic Bundle.

Iedereen die zowel Rainbow Six Siege als Rainbow Six Extraction speelt ontvangt de United Front-bundel. Deze bundel bevat in totaal vier exclusieve gear-sets, verdeeld over beide games, en ontgrendelt onmiddellijk de volledige selectie van 18 operators van Rainbow Six Extraction in Rainbow Six Siege**.

In Rainbow Six Extraction sluiten spelers zich aan bij REACT, een gespecialiseerd team dat werd samengesteld om de buitenaardse wezens die bekend staan als de Archæans tegen te gaan, en stellen ze met één tot drie spelers een squad samen van bekende Operators uit Rainbow Six Siege. Voor het eerst boeken spelers ook vooruitgang via een aangepast levelsysteem voor elk van deze 18 operators individueel, waardoor ze op verschillende nieuwe manieren progressie boeken. Naarmate spelers een hoger niveau bereiken, ontgrendelen ze ook permanent nieuwe containment-zones, operators, customization-items, nieuwe REACT-technologie, hogere moeilijkheidsgraden, en meer. Uitgerust met meer dan 65 wapens, 10 Rainbow Six Siege-technologieën en 15 exclusieve REACT-technologieën, zijn de Operators aangepast om de buitenaardse dreiging zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Rainbow Six Extraction bevat ook live service-ondersteuning met regelmatige inhoudsupdates.

Spelers komen terecht in 4 verschillende regio’s in de Verenigde Staten, waaronder New York, San Francisco en twee andere regio’s, en nemen het op tegen de buitenaardse dreiging in 12 gloednieuwe, onvoorspelbare mappen. Elke map is ongeveer drie keer zo groot als een map in Rainbow Six Siege en bevat unieke dynamische elementen waardoor geen enkele invasie hetzelfde is. In totaal zijn er 13 verschillende missiedoelen om uit te voeren gedurende tactische invasies, waaronder de Gateway Objective, waarin spelers het opnemen tegen een Protean, een dodelijke Archæan-variant die de vorm van REACT-Operators heeft aangenomen en hun gedrag nabootst.