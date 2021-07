Tom Clancy’s Elite Squad stopt al na een jaar

Na slechts een ruim jaar speelbaar te zijn, zal Tom Clancy’s Elite Squad aankomende oktober haar servers gaan sluiten. Dit maakte uitgever Ubisoft bekend via een blogpost.

De uitgever zal nog een enkele content update aan de mobiele mash-up game toevoegen. Daarna, op 4 oktober, zullen de servers van het spel stopgezet worden. Volgens de uitgever was het geen makkelijke keuze, maar zien ze geen opties meer om de game voort te zetten.

Elite Squad is een mash-up van allerlei Ubisoft-games met een militair tintje. Denk aan Ghost Recon, Splinter Cell, Rainbow Six en The Division.