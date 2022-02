Tokyo Game Show zal dit jaar weer fysiek gehouden worden

2019 was tot nu toe het laatste jaar waarop de Tokyo Game Show fysiek werd gehouden. Dit jaar lijken de organisatoren van de gamebeurs daar echter verandering in te willen brengen.

De afgelopen twee jaar werd de beurs online gehouden vanwege de coronapandemie. Nu dat het virus minder grip lijkt te krijgen op de wereld, hebben de organisatoren in een persbericht aangekondigd dat de Tokyo Game Show 2022 fysiek zal worden gehouden. Dit zal gebeuren in de Makuhari Messe in Chiba City. Zoals vanouds zullen gamers, journalisten en uitgevers weer op de beurs rond kunnen lopen.

De Tokyo Game Show 2022 staat gepland van 15 t/m 18 september. Meer informatie over tickets zal halverwege juli verschijnen.