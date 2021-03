Tokyo Game Show opnieuw online

Ondanks dat we eigenlijk wel weten dat veel shows ook dit jaar niet fysiek doorgaan, hopen we het toch. We zijn dan ook wel een beetje teleurgesteld dat de Tokyo Game Show ook dit jaar als digitaal evenement zal plaats vinden.

De show vindt plaats van 30 september tot en met 3 oktober en is, net als vorig jaar, omgedoopt tot TGS 2021 online. Hij zal in zijn geheel worden uitgezonden op streamingwebsites als Youtube en Twitch, waar verschillende schowcases worden gehouden. Alle content zal in het Engels zijn.

Er is voor de pers wel een mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn. Zij kunnen aan de slag met wat games en krijgen de kans om mensen te interviewen. Dit zal natuurlijk wel erg beperkt zijn, wij wachten ook nog steeds op een uitnodiging.

Ik ben erg benieuwd naar wat jullie vinden van de digitale gameshow. We hebben er inmiddels een aantal gehad, zelf vind ik het best okay omdat je natuurlijk normaliter niet overal bij kunt zijn. Al mis ik wel het leuke contact met iedereen. Dus, wat vinden jullie van deze oplossing?