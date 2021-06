Toekomstplannen voor Assassin’s Creed: Valhalla bekendgemaakt

Assassin’s Creed: Valhalla is al een flink aantal maanden uit, maar Ubisoft gaat de game nog steeds verder updaten. Bijvoorbeeld met een nieuwe uitbreiding.

De grootste aankondiging op de E3 over het spel was de uitbreiding genaamd The Siege of Paris. Deze gaat komende zomer uitkomen. Hierbij zal je kunnen spelen in het oude Frankia, waarbij je met nieuwe wapens, gear en vijanden kan spelen.

Verder is er een nieuwe modus aangekondigd. Deze heet The Discovery Tour, een educatieve modus waarbij je je door de wereld van de game kan bewegen en nieuwe dingen kan leren. Het is bedoeld voor geschiedenisliefhebbers. Ook kan je wat extra’s vrijspelen voor de main game.

Ubisoft belooft Valhalla nog veel verder te updaten, tot in 2022. Zo zal er nog minstens één extra uitbreiding komen. De gratis updates en patches zullen tot die tijd ook nog blijven komen.