Toekomstplannen Final Fantasy XIV Online aangekondigd

Square Enix heeft zijn plannen onthuld om de veelgeprezen MMORPG Final Fantasy XIV Online de komende 10 jaar te blijven ondersteunen, en kondigde als onderdeel hiervan nieuwe content aan waar spelers naar uit kunnen kijken.

Tijdens de nieuwste Letter from the Producer LIVE-uitzending, besprak producer en director Naoki Yoshida enkele toevoegingen die naar Final Fantasy XIV Online komen en bedoeld zijn om de game verder te laten evolueren naar een online RPG-ervaring die zowel solo als met anderen gespeeld kan worden. Ook sprak hij over doelen op langere termijn, zoals verbeterde graphics

Vanaf de komende Patch 6.1 zal het in-game Trust System verder uitgebreid worden. Momenteel laat deze functie spelers sommige main scenario dungeons met een groep NPC-metgezellen voltooien, zodat spelers op hun eigen tempo van het verhaal kunnen genieten, zonder dat ze op zoek hoeven te gaan naar andere spelers. Patch 6.1, die momenteel is gepland voor een release in april, zorgt ervoor dat het Trust System wordt geïmplementeerd voor alle main scenario dungeons van A Realm Reborn™. Later worden hier nog meer dungeons aan toegevoegd.

Om nieuwe spelers en spelers die op zoek zijn naar een singleplayer-ervaring verder van dienst te zijn, worden daarnaast verschillende low-level main scenario dungeons en trials aangepast voor een toegankelijke solo-play-ervaring.

Met het oog op de toekomst, bevestigde Yoshida dat er gewerkt wordt aan de eerste graphics-update van de game. De eerste verbeteringen worden geïmplementeerd bij de lancering van het volgende uitbreidingspakket, later gevolgd door meer verbeteringen. Er zijn onder andere verbeteringen gepland voor de weergave van personages en omgevingen, inclusief hogere resolutie textures, verbeterde materiaalweergave en betere licht- en schaduweffecten.

Bekijk voor meer details de stream.

Ten slotte werd een gedeeltelijke roadmap aangekondigd met nieuwe content die is gepland voor komende patches. Dit is geen volledige lijst, later wordt meer onaangekondigde content onthuld. De recente release van de alom geprezen uitbreiding Endwalker™ maakte een einde aan de Hydaelyn- en Zodiark-saga, maar er is nog steeds een schat aan nieuwe avonturen en uitdagingen naar spelers onderweg, waaronder:

Patch 6.1-serie

• Nieuwe Main Scenario Questline – Patch 6.1 – 6.5

• “Somehow Further Hildibrand Adventures” – Patch 6.1 – 6.5

• “Tataru’s Grand Endeavor” sidequest-serie – Patch 6.1 – 6.5

• Myths of the Realm #1 (Alliance Raid)

• Crystalline Conflict (nieuwe PvP)

• Arkasodara Tribe Quests en Dailies

• Dragonsong’s Reprise (nieuwe Ultimate Duty)

• Ultima’s Bane (Unreal)

• Trust-systeem voor A Realm Reborn (Patch 2.0) main scenario dungeons

• Nieuwe Calling Card-Style UI (naam NNB)

• Nieuwe haarstijlen voor Hrothgar

• Empyreum (Ishgard Housing)

• Custom Deliveries: Ameliance

• Plus nieuwe trials en diverse andere updates…

Patch 6.2-serie

• Trust-systeem voor A Realm Reborn 2.X main scenario dungeons

• Trust-systeem voor 2-3 Heavensward™ main scenario dungeons

• Nieuwe Weapon Enhancements

• Nieuwe “Criterion” Dungeon met instelbare moeilijkheidsgraad (voor 1–4 spelers)

• Debuut “Island Sanctuary”

• Plus Pandæmonium, Faux Hollows, andere trials, en meer…

• Patch 6.3-serie

• Trust-systeem voor overige Heavensward main scenario dungeons

• Deep Dungeon Series #3

• Ultimate Duty #5

• Island Sanctuary-updates

• Plus Myths of the Realm, Faux Hollows, andere trials, en meer…

Patch 6.4 en Patch 6.5-serie

• Trust-systeem voor Stormblood™ main scenario dungeons

• “Criterion” Dungeons #2 & #3

• Extra gebied voor Island Sanctuary

• Plus het slot van Pandæmonium, meer Myths of the Realm, Faux Hollows, andere trials, en meer…

• Op dit moment worden nog meer plannen voor Patches 6.4 en 6.5 gemaakt!

Registratie voor de Free Trial van FINAL FANTASY XIV Online wordt morgen, 22 februari, weer geopend, nadat deze rond de lancering van Endwalker werd gesloten om overbelasting van de servers te voorkomen. De uitgebreide Free Trial omvat nu alle content van de uitbreidingen A Realm Reborn en Heavensward™ (en updates tot Patch 3.56), naast een extra speelbaar ras (Au Ra), en drie aanvullende speelbare jobs (Dark Knight, Astrologian en Machinist). Spelers van de Free Trial kunnen genieten van honderden uren bekroonde gameplay en verhalende ervaringen die samen het equivalent vormen van twee volledige FINAL FANTASY-titels, zonder speeltijdbeperkingen. Meer informatie is hier verkrijgbaar.