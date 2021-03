Microsoft lijkt nu toch echt een definitief antwoord te hebben gegeven op de vraag of Bethesda games nou wel of niet exclusief naar Xbox-platforms komen.

Gisteren hield de platformhouder een talkshow-achtige presentatie waarop Phil Spencer (de man die altijd zo duidelijk was over de exclusiviteit van de Bethesda-games ..kuch…) nu een definitief antwoord gaf. Hij liet namelijk weten dat de games van de Skyrim-uitgever exclusief zullen verschijnen op platforms waarop Xbox Game Pass verkrijgbaar is.

Hiermee spreekt hij echter zichzelf wel weer tegen, want eerder meldde dezelfde man dat ‘sommige’ games exclusief zouden worden. Wellicht doelde hij op het feit dat er nog twee games (Tokyo: Ghostwire en Deathloop) zijn waar de concurrentie een deal voor had gesloten.

“We hebben games die op andere platforms bestaan, en we blijven die games ondersteunen op de platforms waarop ze verkrijgbaar zijn”

, zei Spencer.

“Er zijn communities van spelers, en we houden van die gemeenschappen en we zullen erin blijven investeren, en zelfs in de toekomst kunnen er dingen zijn die ofwel contractuele zaken hebben of een erfenis hebben op verschillende platforms. Maar als je een Xbox-klant bent, wil ik dat je weet dat dit gaat over het leveren van geweldige exclusieve games voor je die worden geleverd op platforms waarop Game Pass bestaat, en dat is ons doel. Daarom doen we dit, dat is de basis van dit partnerschap die we opbouwen, en de creatieve mogelijkheden die we voor Xbox-klanten op de markt kunnen brengen, wordt de beste die het ooit is geweest voor Xbox. “

Het komt er dus op neer dat games als Doom Eternal en The Elder Scrolls Online ook op andere platforms zullen worden voorzien van de nodige updates. Toekomstige games zullen daarentegen alleen verschijnen op platforms (pc en Xbox-consoles) waarop Xbox Game Pass verkrijgbaar is. Zo zijn er vandaag alleen al 20 Bethesda games aan Xbox Game Pass toegevoegd.

Fans hoeven overigens niet heel lang meer te wachten hoe de eerste games van Bethesda onder Microsoft zullen zijn. Beide partijen meldden namelijk dat er in de zomer meer informatie over deze games wordt vrijgegeven. We zijn benieuwd of Starfield daaronder valt, maar we zullen het tegen die tijd uiteraard met jullie delen!