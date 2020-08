“Toekomstige Assassin’s Creed speelt zich af in China”

Fans hebben recentelijk concept art gevonden voor een toekomstige Assassin’s Creed game. In de tekeningen is te zien dat deze zich mogelijk in China zal afspelen

Het nieuws komt van een gebruiker van Reddit genaamd nstav13. Deze heeft een lang bericht gedeeld over de mogelijkheid dat de volgende Assassin’s Creed zich in China zal afspelen. Echter zal dit niet de eerst volgende game in de reeks zijn, want die zal zich rond de pest afpelen (black death). Maar het kan potentieel gezien de daaropvolgende zijn.

Hieronder kan je de concept art checken. Het is al een aantal jaar oud, maar dat is normaal voor het eerste stadia van spelontwikkeling. Omdat het weer recentelijk opgedoken is en Assassin’s Creed Valhalla bijna uit is, is het wel de moeite waard er nog een keer goed naar te kijken.

De bovenstaande afbeeldingen komen uit John Bigorne zijn ArtStation account. “(De beelden hebben) exact de zelfde naam toepassing als de concept art van Assassin’s Creed Ragnarok welke Valhalla werd (en de concept art die bevestigd werd deel te uit te maken van Valhalla).” Aldus nstav13.

Op de tweede afbeelding is er niet zo duidelijk te zien dat het doelt op een locatie in China. Echter is er in de eerste afbeelding duidelijk een Chinees fort te zien. Nstav13 gaat hier ook verder op in.

“Het fort is geen Japans kasteel, maar een Chinees fort. Het Yuan, Ming en Qing dynastie bouwde soortgelijke reusachtige forten,” schrijft nstav13.

Het bericht gaat ook in op het pantser, wapens en de tekenstijl die gebruikt zijn en concludeert dat het middeleeuws China moet voorstellen.

Aangezien de beelden behoren tot een officiële Assassin’s Creed artiest bestaat de kans dat de volgende locatie van een Assassin’s Creed spel China wordt.

Maar eerst komt op 17 november Assassin’s Creed Valhalla uit op de PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia. Later zal deze ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komen.