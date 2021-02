Toekomst Little Nightmares onzeker na overname Tarcier Studios

Tarsier Studios, dat de twee Little Nightmares-games ontwikkelde, zal door de overname van Embracer Group geen nieuwe delen meer ontwikkelen.

De Zweedse studio laat weten klaar te zijn met het IP, dat in handen ligt van Bandai Namco. De studio maakt nu deel uit van het moederbedrijf achter uitgevers als THQ Nordic, Koch Media en Saber Interactive.

Ondanks dat de studio zich nu op nieuwe IP gaat focussen, zal Bandai Namco de Little Nightmares reeks niet meteen de rug toekeren. De uitgever staat open voor nieuwe delen, maar heeft op dit moment niks aan te kondigen. Of dit betekent dat ze de serie voor nu laten voor wat het is of het toch al snel weer oppakken, is niet bekend.