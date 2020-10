Todd Howard vindt het ‘moeilijk voor te stellen’ dat The Elder Scrolls 6 een console exclusive wordt

Bethesda baas Todd Howard laat in een gesprek doorschemeren dat hij het zich ‘amper voor kan stellen’ dat games als The Elder Scrolls 6 Xbox exclusive worden.

GI.biz vroeg de baas van Bethesda hoe het nu precies zit met de games van Bethesda en hun exclusiviteit. Daarop antwoordde Howard eigenlijk net zo onduidelijk als Spencer, maar dan wat positiever voor de PlayStation fans.

Howard vindt het ‘lastig voor te stellen’ dat The Elder Scrolls exclusief voor de Xbox console zal verschijnen. Echter haalt hij wel aan dat dit niet de eerste keer zou zijn. Volgens Howard bekijkt de uitgever het altijd al per game en zal dit ook blijven doen nu ze onder de hoede van Microsoft staan.

Todd Howard meldt namelijk:

“We bekijken het, en doen dat altijd alleen, van geval tot geval. Dat doen we ook als onderdeel van Microsoft. Ze zijn behoorlijk open geweest over andere platforms en niet alleen binnen Xbox. Dit is een perspectief van buitenaf, maar als je tien jaar teruggaat bij Microsoft, zou je niet verwachten dat ze ook een volledige Office-suite op een iPhone hebben. “Ik kan niet echt projecteren waar de dingen zullen heengaan, behalve dat we dit soort oefeningen zelf als onafhankelijke bedrijf hebben gedaan. Als je naar elke Elder Scrolls-game kijkt, is er enige exclusiviteit op Xbox of met Microsoft. We werken samen met elke game. Morrowind was eigenlijk exclusief voor de console, Oblivion was een lang getimede exclusief, Skyrim’s DLC was voor een lange periode exclusief. We zullen beslissen wat het beste past bij ons publiek als de tijd daar is, en ik kan vandaag niet echt projecteren hoe dat eruit ziet.”

Microsoft liet na de overname van Bethesda al weten dat de staande deals met Sony en Bethesda worden gehonoreerd. Dit betekent dat games als Deathloop en Ghostwire: Tokyo gewoon tijdelijk exclusief naar de PlayStation 5 zullen komen.

Echter meldde Xbox-chef Phil Spencer eerder deze maand dat Microsoft de 7,5 miljard niet hoeft terug te verdienen door de games van Bethesda naar andere platforms te brengen. Daarentegen liet meldde hij niet dat men ook niet van plan is om de games exclusive voor Xbox te maken.

Microsoft heeft daarnaast ook een verleden om games naar andere platforms te brengen. Zo werden Cuphead en beide Ori-games ook op andere consoles uitgebracht en verschijnen Minecraft updates, uitbreidingen en games ook op andere platforms.

Het zal overigens nog even duren voor we meer over The Elder Scrolls 6 gaan horen. Die zou mogelijk nog jaren op zich laten wachten.