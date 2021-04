Titanfall-content maakt zijn opwachting in Apex Legends

Vandaag hebben EA en Respawn Entertainment een Apex Legends-video uitgebracht die het achtergrondverhaal van de nieuwste Legend Valkyrie vertelt: een reis die nauw verweven is met het Titanfall-universum en Titanfall’s eigen Kuben Blisk.

Met de restanten van haar vaders Northstar Titan schrijft Valkyrie haar eigen geschiedenis in de Apex Games.

Valkyrie, dochter van de beroemde Titan Pilot Viper, heeft wel de liefde voor vliegen, maar niet het plichtsbesef van haar vader geërfd. In de trailer zien we een verhitte discussie met Blisk, waarin hij met respect tegen ‘kleine Viper’ (Valkyrie) spreekt en haar uitdaagt om beter te zijn. Terwijl Valkyrie zich in de Arena stort, moeten spelers hun ogen openhouden voor veel meer Apex Legends-nieuws deze week.