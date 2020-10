Titanfall 3 volgens leakers toch wel in ontwikkeling

EA en Respawn zijn erg onduidelijk over een mogelijke Titanfall 3. De game was in eerste instantie in ontwikkeling, daarna niet en volgens nieuwe geruchten weer wel.

De laatste hint naar een eventuele derde deel van Titanfall werd door CFO Blake Jorgensen gegeven in augustus. Die gaf tussen neus en lippen door dat we mogelijk iets van de game zouden gaan horen in de toekomst. Terwijl Respawn nog druk is met games als Apex Legends, Medal of Honor: Above and Beyond en een sequel op Jedi Fallen Order wordt er ook gewerkt aan Titanfall 3. Al wil dit natuurlijk niet zeggen dat de game misschien door een andere ontwikkelaar wordt gemaakt.

Content maker Winchester </a en Apex Legends dataminer Biast12 melden allebei afzonderlijk van bronnen te hebben vernomen dat Titanfall 3 in ontwikkeling is.

Winchester heeft in (een inmiddels verwijderde Tweet) laten weten dat de game bestaat en dat andere leakers hetzelfde kunnen zeggen omdat ze andere bronnen hebben.

“Titanfall 3 is for real. ‘m pretty sure leakers can say the same, cuz we have totally different sources. The good thing is: even with different sources, the rumor is exactly the same.”

Alhoewel EA noch Respawn op het nieuws reageren, maakt het wel verdacht dat beide Tweets van de leakers inmiddels zijn verwijderd. Word ongetwijfeld vervolgd!