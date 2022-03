Tiny Tina’s Wonderlands krijgt meteen crossplay

Borderlands-spin-off Tiny Tina’s Wonderlands gaat vanaf de eerste dag crossplay krijgen. Dit nieuws kwam van ontwikkelaar Gearbox Software.

Specifiek gezien kwam het nieuws van de Twitter-account van Gearbox opperhoofd Randy Pitchford. In het verleden was Sony notoir lastig met het vergeven van crossplay, maar in dit geval lijkt de uitgever gewoon mee te doen. De crossplay zal dus over alle platformen mogelijk zijn vanaf de dag dat de game uitkomt.

Tiny Tina’s Wonderlands verschijnt op 25 maart voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC.