Tiny Tina’s Wonderlands aangekondigd tijdens Summer Game Fest

Van Gearbox Studios is het volgende deel van de Borderlands serie aangekondigd, Tiny Tina’s Wonderlands.

De geruchten waren de afgelopen dagen niet te stoppen, en het klopt dat de game bestaat, maar het is geen spinoff. Het gaat hier om een compleet nieuwe game, waar we de komende dagen en weken veel meer van gaan horen. De game heeft net als de populaire DLC van Tiny Tina in Borderlands 2 het een en ander te maken met d&d.

Tiny Tina’s Wonderlands zal begin 2022 uitkomen. Oh en uiteraard de trailer zelf: